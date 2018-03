Secret World Legends



Dawn of the Morninglight

Am 4. April 2018 wird mit "Dawn of the Morninglight" das nächste Kapitel in Secret World Legends (Free-to-play) aufgeschlagen. Die Story-Erweiterung spielt an einem neuen Schauplatz: Südafrika.

18.03.2018

