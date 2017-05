The Elder Scrolls Online: Morrowind



Loading Loading 1:41 Min.

Assassinen und die großen Häuser

Am 6. Juni erscheint The Elder Scrolls Online: Morrowind für PC, PS4 und Xbox One. Das Video zeigt weitere Eindrücke der Hlaalu, Redoran und Telvanni, die großen Häuser Morrowinds.

11.05.2017

Views: 54