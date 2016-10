Video "Strider DLC" zu Monster Hunter Generations für Nintendo 3DS - 4Players.de

Ich bin der Meinung, dass Monster Hunter nicht auf einen kleinen, sondern einen großen Bildschirm gehört und man endlich den Schritt zu einer zusammenhängenden Spielwelt mit dynamischem Ökosystem wagen sollte. Die Immersion wäre so viel größer, die Jagd so viel spannender. Trotzdem zieht mich auch die aktuelle Handheld-Monsterhatz mit ihren nach wie vor motivierenden Jagd- und Sammelreizen in ihren Bann. Und das obwohl es jede Menge Recycling und nur wenige echte Neuerungen gibt. Gut, man kann nun auch als Felyne auf die Pirsch gehen, bevorzugte Jagdstile und -techniken festlegen sowie neue Monster und Umgebungen erleben. Doch das meiste kennt man bereits aus den Vorgängern, inklusive aller Einschränkungen und Gebrechen wie der umständlichen Kommunikation und Navigation oder dem altbackenen Quest- und Storydesgin. Auf der anderen Seite stehen der immense Umfang, die vielzähligen Anpassungsmöglichkeiten sowie die Faszination allein oder im Team immer größere Bestien zu bezwingen, um aus der Beute bessere Ausrüstung herzustellen. Unterm Strich werden Fans also noch zufriedengestellt, auch wenn die Abnutzungserscheinungen immer schwerer wiegen.