Video "Konsolen-Launch-Trailer" zu XCOM 2 - 4Players.de

"Plant eine Menge Zeit ein!" steht in der Einleitung. Und das trifft es natürlich nicht ganz. "Plant einen ausführlichen Urlaub ein!" sollte es heißen. Denn XCOM 2 ist so fesselnd, so umfangreich und auch einfach so gut, dass Stunden, Tage und mit Sicherheit Wochen wie im Flug vergehen! Nein, die ganz großen strategischen Entscheidungen werden auf der Weltkarte auch diesmal nicht getroffen. Der ständige Wettlauf mit den bösartigen Besatzern ist spannend und fordert knifflige Entscheidungen, die Handlungsfreiheit ist aber überschaubar. Das möglichst effektive Verteilen der wenigen Techniker zum Steigern der Energieleistung und das Verwalten der vielen Brandherde in verschiedenen Ecken der Erde ist eine solide Grundlage für den Kampf gegen die Außerirdischen – die Stars des Spiels sind aber seine Protagonisten. Das fängt beim Zuweisen der vielseitigen Ausrüstung an und geht in den Gefechten erst richtig los, wenn jeder Kämpfer mit besonderen Fähigkeiten seine Muskeln spielen lässt. Jake Solomon, der vor etwa dreieinhalb Jahren einen 20 Jahre alten Klassikers wiederbelebt und zu einem wegweisenden Vertreter seiner Art gemacht hatte, beweist ein feines Händchen für genau die richtigen Neuerungen: Er entgeht der Versuchung sein Fundament profan zu verbreitern, sondern baut überlegt darauf auf. Die taktischen Scharmützel sind straffer inszeniert als im Vorgänger, man muss zielstrebiger handeln, und durch häufige Positionswechsel ist viel Bewegung in den Schusswechseln. Mancher Fehlschuss aus unmittelbarer Nähe stört zwar das Gesamtbild, das häufige Zeitlimit wirkt aufgesetzt und nicht alle sinnvollen Ergänzungen des Vorgängers wurden übernommen. Alles in allem ist aber auch XCOM 2 ein großartiges Spiel!