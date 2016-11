Video "Revenge of Antares (DLC)" zu Master of Orion für PC - 4Players.de

Die "Neuinterpretation" von Master of Orion macht an der Oberfläche der globalen Strategie nicht viel falsch. Aber man vermisst kreative Akzente, tiefergehende Spielsysteme und mehr Auswirkungen aufgrund der verschiedenen Fraktionen. Die auf Expansion und Eroberung ausgelegten Partien leben anfänglich von der Erkundung des Universums, der Kolonisierung möglichst vieler Planeten und einer überraschend aufgeweckten Computerintelligenz - verpackt in einem durchdachten und übersichtlichen Interface. Aber es wird nur herkömmliche 4X-Strategie in Hochglanzoptik inszeniert, der dynamische Ereignisse, Überraschungen sowie mehr Tiefgang (Kultur, Einfluss etc.) fehlen. Allem Anschein nach richtet man sich eher an Einsteiger als an Veteranen. Darauf lässt auch das schwache Echtzeit-Kampfsystem schließen, das wie ein Fremdkörper wirkt und kaum taktische Optionen bietet, so dass man die Gefechte gleich automatisch berechnen lässt. Ähnliche Anmerkungen gab es schon im Vorfeld und in der Early-Access-Phase. Man hätte also früher reagieren und die Reißleine ziehen können! Die Vorgänger funktionierten mit Rundenkämpfen jedenfalls hervorragend. Somit bietet Master of Orion unterm Strich ordentliche 4X-Unterhaltung, kann aber der ursprünglichen Faszination des großen Namens nicht gerecht werden.