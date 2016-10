Video "Spielszenen-Trailer" zu The Deadly Tower of Monsters - 4Players.de

Das ACE Team befindet sich auf dem richtigen Weg: Bizarre Welten waren schon immer eine Stärke des chilenischen Entwicklers, doch diesmal fühlt sich auch der Spielablauf runder an. The Deadly Tower of Monsters ist zwar nur ein gewöhnliches Arcade-Gemetzel, wird aber so charmant präsentiert, dass ich trotzdem schnell in der bizarren Trashfilm-Welt versunken bin. Unmengen liebevoll designter Monster, Aliens und Maschinen machen das Erklimmen des Turms zu etwas Besonderem; garniert vom herrlich charmanten Audiokommentar des ebenso eitlen wie lockeren Regisseurs. Auch die Suche nach versteckten Upgrade-Teilen macht dank der verwinkelten Architektur mehr Spaß als anderswo – die oft zu leichten Kämpfe gegen kleineres Kroppzeug hätten aber ruhig anspruchsvoller ausfallen können.