Video "Spielt, wie es euch gefällt" zu Dishonored 2: Das Vermächtnis der Maske - 4Players.de

The Last Guardian



Loading Loading 1:08 Min.

Die Bande der Freundschaft...

Sony hat den CG-Trailer "Die Bande der Freundschaft" (zwischen Mensch und Tier) zu The Last Guardian veröffentlicht. Das Langzeitprojekt wird am 7. Dezember 2016 für PlayStation 4 erscheinen.

19.11.2016

Views: 11