Video "E3+2018:+The+Delicious+Last+Course+(DLC)+Ankündigungs-Trailer" zu Cuphead - 4Players.de

Cuphead: E3 2018: The Delicious Last Course (DLC) Ankündigungs-Trailer

Studio MDHR und Microsoft haben auf der E3 2018 mit The Delicious Last Course eine DLC-Erweiterung mit neuen Waffen, Verführungen und Fähigkeiten für Cuphead angekündigt, die 2019 für PC und Xbox One erscheinen soll.