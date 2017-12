For Honor: Xbox One X Enhanced - 4K Update

Ubisoft wird im Laufe des heutigen Tages ein Xbox-One-X-Update für For Honor veröffentlichen (Xbox One X Enhanced). Nach der Update-Installation soll das Spiel in 4K (Auflösung) laufen. Schönere Wasserreflexion, höhere Schattenauflösung, bessere Textur-Filterung und mehr Detailstufen je nach Entfernung (level of detail) werden versprochen.