Season 5 "Zeitalter der Wölfe" wird am 15. Februar 2018 in For Honor auf PC, PlayStation 4 und Xbox One starten. Zeitgleich mit dem ersten Jahrestag wollen die Entwickler das grundlegende "Spielerlebnis" verbessern, indem der Fokus auf das Helden-Balancing, das Matchmaking und die Verbindungsqualität gelegt wird. Neue Anpassungsoptionen, dedizierte Server, ein neuer Trainingsmodus während der Season, Änderungen am Kampfsystem und Helden-Verbesserungen werden versprochen.