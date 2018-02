Auch wenn Apollyon besiegt ist, lebt ihr Geist in "Apollyons Vermächtnis" weiter - einem speziellen Event in For Honor. Dieses Event gibt Spielern die Möglichkeit, in dem zeitlich begrenzten Spielmodus "Teste dein Metall" besondere Belohnungen freizuschalten und gegen andere Spieler oder KI-Gegner in kompetitiven Matches anzutreten.