Video "Year 3: Die schwarzen Priore Gameplay Trailer" zu For Honor - 4Players.de

Schade, dass die Kampagne so erzählerisch dröge und spielerisch langweilig ist. Schade auch, dass häufige Verbindungsunterbrechungen die Online-Anbindung, dass nicht alle zeitkritischen Eingaben rechtzeitig erkannt werden und sich die aktuellen Schlachtfelder allzu sehr gleichen. Alleine könnte nichts davon dem sehr guten Kern dieses Multiplayer-Spiels viel anhaben – in ihrer Gesamtheit trüben die Schwächen allerdings das Erlebnis, allen voran die Netzwerkprobleme. Und trotzdem steht For Honor vor allem für zwei Dinge: ein einzigartiges, taktisch ausgeklügeltes Kampfsystem und aufregende Multiplayer-Gefechte. So ziehen die Duelle Eins-gegen-Eins und Zwei-gegen-Zwei Puristen in ihren Bann, die ihre Fähigkeiten im direkten Wettstreit messen wollen, während Gemeinschaftskrieger in der klassischen Gebietseroberung spätestens dann große Momente erleben, wenn sie eine beinahe verlorene Partie unter den verschärften Bedingungen der letzten Minuten drehen. Trotz seiner Schwächen lege ich For Honor deshalb jedem ans Herz, der von Online-Gefechten etwas mehr erwartet als herumzulaufen und die Angriffstaste zu malträtieren!