Video "Königsedition" zu ANNO 2205 für PC - 4Players.de

Mit den Ecos und den Tycoons aus ANNO 2070 wurde ich nie richtig warm. Das Zukunftsszenario ließ neue Ideen und eine konsequente Umsetzung vermissen. Das macht ANNO 2205 deutlich besser und zwar deutlich: Das Sektorsystem und der parallele Betrieb mehrerer Städte ist richtig gut und sorgt dafür, dass die Städte in der Arktis und auf dem Mond nicht nur als bloße Zulieferer fungieren. Es gibt mehr Aufgaben, Inhalte sowie Möglichkeiten in diesen "Nebensektoren" und es ist toll, dass sich der dortige Aufbau von der Zentralsiedlung unterscheidet. Angenehm komplex wird es dann, wenn Arktis, Mond und die Hauptstadt mit- und untereinander Waren austauschen und der stetige Ausbau wieder Kettenreaktionen von Erweiterungen in anderen Sektoren nach sich zieht. Gerade bei der dritten und vierten Einwohnerstufe ist in ANNO 2205 im Vergleich zu den Vorgängern recht viel los, während der Anfang zu zügig über die Bühne geht. Mir fehlt allerdings der Bau von Schiffen und Raumfähren in entsprechenden Werften und bei den Nebenmissionen ist schnell die Luft raus. Dafür ist die endgültige Trennung von Aufbau und Kampf sehr gelungen, wobei die Echtzeit-Seeschlachten nur Minispiele sind. Hinzu kommen aber weitere gute Einfälle wie die Sektormissionen sowie die modular erweiterbare Produktionsstätten. Allerdings habe ich das Gefühl, dass der Wiederspielfaktor diesmal nicht so hoch wie bei den Vorgängern ausfällt, da es keine Zufallsinseln, keinen Editor und kaum Entscheidungsoptionen gibt. Für einen Mehrspieler-Modus hat es bei der vernetzen Stadtzukunft nicht mehr gereicht, sonderlich tragisch finde ich das aber nicht - höchstens ein Zwei-Spieler-Koop-Variante wäre nett gewesen. Kurzum: ANNO 2205 ist ein sehr gutes Aufbaustrategiespiel, das zwar nicht an die Klasse von ANNO 1404 heranreicht, sich aber mit dem Mut zu Veränderungen unseren Gold-Award verdient hat.