Video "Elusive Target #10 The Pharmacist" zu Hitman - 4Players.de

Verglichen mit den vorherigen Episoden ist der Abstecher nach Bangkok nur Durchschnitt und damit der bislang schwächste Auftrag innerhalb von Hitman. Man hat hier einfach zu sehr das Gefühl, nur ein aufgewärmtes Paris-Level serviert zu bekommen. Die Hotelanlage wirkt als Schauplatz zu generisch und schafft es höchstens im Ansatz, das kulturelle Flair Thailands einzufangen. Gerade in dieser Hinsicht waren die bisherigen Stationen gelungener designt – auch was die kreativen Möglichkeiten angeht, seine Ziele zu eliminieren. Hinzu kommt, dass viele bewährte Ablenkungsmanöver und andere Aktionen langsam an Reiz verlieren, weil sie gefühlt etwas zu oft durch den Recyclingwolf gedreht wurden. Beim nächsten Reiseziel, den USA, erwarte ich wieder einen interessanteren Schauplatz, mehr Sorgfalt bei der technischen Umsetzung und frische Impulse beim kreativen Töten. Ansonsten droht dem Hitman, dass ihm zunehmend die Puste und Ideen ausgehen.: Ein guter Einstieg, der angenehm viele Freiheiten beim Meucheln bietet und dank Online-Aufträgen trotz des knappen Umfangs zum Weiterspielen motiviert -.]: In Sapienza wartet ein riesiges Areal voller Möglichkeiten auf den Hitman, das den gelungenen Auftakt in Paris übertrifft. -.]: Das Niveau der zweiten Episode wird zwar nicht erreicht, aber auch Marrakesch ist mit vielen Freiheiten, abwechslungsreichen Arealen und kreativen Eliminierungen für alle Auftragsmörder eine Reise wert. -



[Ab diesem Jahr werden wir bei Episoden-Spielen für die ersten Teile im Test zunächst nur Schulnoten vergeben; erst mit dem finalen Teil und Test werden wir auch eine abschließende Prozentwertung für die komplette Reihe vergeben. Anm.d.Red.]