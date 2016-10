Video "The Sarajevo Six: The Controller" zu Hitman - 4Players.de

Mit Bangkok wurde ich in der letzten Episode nicht so richtig warm – das Luxushotel weckte bei mir zu viele Erinnerungen an den Einstieg in Paris und auch die besonderen Gelegenheiten haben mich nicht ganz überzeugt. Das ist auf der Farm in Colorado anders: Hier können die vier Zielpersonen wieder mit kreativen und unterhaltsamen Methoden um die Ecke gebracht werden. Abseits dieser Gelegenheiten machen es einem die Opfer aber häufig zu einfach, sich ihrem Schicksal zu ergeben. Zudem leidet die KI immer noch an vereinzelten Aussetzern und die Ladezeiten auf den Konsolen wurden zwar verbessert, erfordern beim Laden von Spielständen aber immer noch etwas zu viel Geduld. Schön aber, dass die Story am Ende der Episode wieder an Fahrt aufnimmt und damit gelungen auf das Finale der ersten Staffel in Japan einstimmt.







[Einschätzung der ersten Episode: Ein guter Einstieg, der angenehm viele Freiheiten beim Meucheln bietet und dank Online-Aufträgen trotz des knappen Umfangs zum Weiterspielen motiviert. - gut]



[Einschätzung der zweiten Episode: In Sapienza wartet ein riesiges Areal voller Möglichkeiten auf den Hitman, das den gelungenen Auftakt in Paris übertrifft. - gut]



[Einschätzung der dritten Episode: Das Niveau der zweiten Episode wird zwar nicht erreicht, aber auch Marrakesch ist mit vielen Freiheiten, abwechslungsreichen Arealen und kreativen Eliminierungen für alle Auftragsmörder eine Reise wert. - gut]



[Einschätzung der vierten Episode: Dem Schauplatz fehlt (kulturelles) Flair, vielen Gelegenheiten das gewisse Etwas. Die Bangkok-Episode ist nur Durchschnitt. - befriedigend]



[Ab diesem Jahr werden wir bei Episoden-Spielen für die ersten Teile im Test zunächst nur Schulnoten vergeben; erst mit dem finalen Teil und Test werden wir auch eine abschließende Prozentwertung für die komplette Reihe vergeben. Anm.d.Red.]