IO Interactive hat die Hitman: Game of the Year Edition für PC, PlayStation 4 und Xbox One angekündigt. Die "Spiel-des-Jahres-Edition" wird am 7. November 2017 erscheinen. Sie wird die neue Kampagne "Patient Zero" und weitere Inhalte umfassen. Diejenigen, die bereits die erste Staffel von Hitman gekauft haben, können das Upgrade auf die Game of the Year Edition für 19,99 Euro kaufen.