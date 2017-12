Hitman: Präsentation: Game of the Year Edition

Io-Interactive stellt die am 7. November 2017 veröffentlichte Game of the Year Edition von Hitman für PC, PlayStation 4 und Xbox One im sechseinhalb Minuten langen Video ausführlicher vor. Jacob Mikkelsen und Eskil Mohl beginnen zunächst mit den grafischen Verbesserungen und die Unterstützung der Xbox One X, bevor sie auf die neue Kampagne "Patient Zero" zu sprechen kommen.