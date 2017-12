The Legend of Zelda: Breath of the Wild -...



Loading Loading 2:36 Min.

The Game Awards 2017: Ankündigung

Die zweite Erweiterung The Legend of Zelda: Breath of the Wild - Die Ballade der Recken (The Champions' Ballad) soll im Laufe des heutigen Tages (8. Dezember 2017) für Switch und Wii U erscheinen, dies haben die…

08.12.2017

Views: 1489