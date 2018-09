Square Enix gewährt im Tokyo-Game-Show-Trailer einen Blick auf World of Final Fantasy Maxima. Die Maxima-Version ist eine erweiterte Fassung von World of Final Fantasy (2016) und wird auch für Switch und Xbox One am 6. November 2018 erscheinen. Am gleichen Tag wird der (kostenpflichtige) Maxima-DLC für PC und PS4 veröffentlicht, der die Maxima-Neuerungen in das normale Spiel einführt.