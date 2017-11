PlayStation Plus



Dezember 2017

Sony hat das Spiele-Aufgebot für PlayStation Plus im Dezember 2017 bekanntgegeben. Für PlayStation 4 sind Darksiders 2: Deathinitive Edition und Kung Fu Panda: Showdown of Legendary Legends - The Video Game…

29.11.2017

