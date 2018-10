Video "World's Fair Pack - Teaser" zu Planet Coaster für PC - 4Players.de

Als Aufbau-Baukasten ist Planet Coaster eine Wucht - quasi ein Paradies für Schönbauer. Es gibt nicht nur eine beachtenswerte Anzahl an Fahrgeschäften und Achterbahntypen, nein, man kann seinen Park mit sehr vielen und vielfältigen Dekorationsgegenständen ausstaffieren - und dazu noch eigene Gebäude mit grundlegenden Funktionen sowie Achterbahnkurse aufwändig gestalten und via Steam Workshop teilen. Mit den Gelände-Deformierungsoptionen und dem einfachen Wegbau lässt sich der eigene Traumfreizeitpark Schritt für Schritt zusammensetzen. Großartig sind der lebendige, verspielte Cartoon-Stil und die Simulation der wild durch den Park wuselnden Besucher. Das Manko, dass es zu wenige Blaupläne gab, haben die Entwickler mit dem ersten Patch bereits entschärft. Schwächen tun sich im Wirtschaftsbereich auf, da es wenig tatsächlich relevante Einstellungsmöglichkeiten gibt und das Verhalten der KI-Besucher grundlegend viel zu spendabel ist, so dass man nur selten Geldnöte hat. Einzig im Herausforderungsmodus auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad wird es etwas härter. Kann man sich damit abfinden, dass der Wirtschaftsteil wie schon in RollerCoaster Tycoon 3 eher rudimentär ist und vieles eher leicht als herausfordernd ist, wird man mit Planet Coaster sehr viel Spaß haben.