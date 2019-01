Deep Silver und Nine Dots Studio haben das erste Entwickler-Videotagebuch rund um den Abenteuer-Aspekt in Outward veröffentlicht. In dem Clip wird erklärt, welche magischen und physischen Gefahren in der Umgebung lauern. Das Open-World-Rollenspiel wird am 26. März 2019 auf PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen.