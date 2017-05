Project CARS 2: Built By Drivers #1: As Close As It Gets featuring Chris Goodwin

Die Clips aus der Reihe "Built By Drivers" zeigen wie Renn- und Testfahrer zur Entwicklung der Steuerung und des Fahrgefühls der Fahrzeuge in Project CARS 2 beigetragen haben. Das erste Video trägt den Titel 'As Close As It Gets' und befasst sich mit der Entwicklung des McLaren 720S.