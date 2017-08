Sonic Mania



Loading Loading 1:26 Min.

Opening Animation

Sega hat die PC-Version von Sonic Mania um zwei Wochen verschoben. Die PC-Fassung wird also am 29. August 2017 erscheinen. PlayStation 4, Switch und Xbox One werden wie gewohnt am 15. August 2017 versorgt. Das Spiel…

11.08.2017

Views: 826