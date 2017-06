Video "Spielszenen-Trailer" zu Elex - 4Players.de

EvilGabriel hat geschrieben: ? Gestern 21:00 Ich gebe denen noch Geld. Ich gebe denen noch Geld.

Ich auch, denn ich habe noch Vertrauen in die Jungs.Zumal die nun wieder die Gothic-Rechte zurück haben.Btw @ Andarus:Gothic 3 wurde nur deswegen so schlecht (verbuggt), weil das gierige Management von JoWood (den damaligen Publisher, der pleite ging) Piranha Bytes dazu genötigt hatte, das unfertige Spiel "endlich" auf den Markt zu werfen.Das wäre ein mehr als würdiger Nachfolger geworden, was die Community-Patches schon stark vermuten ließen.Gothic 4 (sofern man es so nennen möchte) lag ja nicht in Piranha Bytes Hand.Die Risen-Reihe war nicht sooo mega, habe sie aber alle drei gespielt und fand ich ganz angenehm.Ich freue mich auf Elex.