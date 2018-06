Grip: Cross the Line this Fall

Der futuristische "Combat-Racer" GRIP von Caged Element Inc. und Wired Productions Ltd. wird im Herbst 2018 für PC, PlayStation 4, Switch und Xbox One erscheinen. Um in GRIP als erster über die Ziellinie zu kommen, müssen Spieler nicht nur sehr schnell fahren, sie können auch Gegner und Teile der Rennstrecke zerstören, um sich den Sieg zu sichern.