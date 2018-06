Video "Feature+Trailer" zu Warhammer 40.000: Inquisitor - Martyr - 4Players.de

NeocoreGames hat einen Überblick-Trailer für Warhammer 40.000: Inquisitor - Martyr veröffentlicht, der alle wichtigen Features zeigt, die in der Vollversion des Spiels enthalten sein werden. Zu sehen sind Blut, zerstörbare Umgebungen, das Boss-System, steuerbare Fahrzeuge, die persistente Welt, die Story-Kampagne, die Klassen, Gegenstände und Anpassungsoptionen, Fähigkeiten, Beute und mehr. Das Action-Rollenspiel im Warhammer-Universum wird am 5. Juni 2018 für PC und am 5. Juli 2018 für PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht.