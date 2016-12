Video "Tom Wlaschiha in Battlefield 1" zu Battlefield 1 - 4Players.de

Aktualisierung zum Multiplayer von Jan Wöbbeking, 25. Oktober 2016:





In Battlefield 1 liefert DICE seine beste Kampagne ab! Das ist angesichts der bisherigen Enttäuschungen in diesem Bereich aber noch keine große Kunst. Mit der zähen Panzer-Story, grenzdebiler Moorhuhn-KI oder der unpassenden Reparaturmechanik gibt es immer noch Dinge, die mich auch hier stören. Manchmal hat man außerdem zu sehr das Gefühl, in einem XXL-Tutorial für den Mehrspielermodus gelandet zu sein, wenn man nach klassischer Conquest-Manier Stellungen einnehmen muss oder nach und nach an die Bedienung der Vehikel herangeführt wird. Auf der anderen Seite macht das Team aus Schweden bei seinen Kriegsgeschichten viel richtig: Die Aufteilung in unabhängige Episoden hat sich bewährt und bringt hinsichtlich Spielablauf, Schauplätzen und Charakteren viel Abwechslung sowie unterschiedliche Einblicke mit sich. Schön, dass neben der bombastischen Inszenierung und intensiven Action mit teils brutalen Aktionen auch nachdenkliche Töne einen Platz bekommen und dabei weder aufdringlich noch heuchlerisch wirken.

Was für eine Zerstörungsorgie – und was für ein Suchtmittel! Selbst als ich vor ein paar Tagen mit Fieber im Bett lag, drehten sich meine Gedanken komplett um Battlefield 1 und ich musste ab und zu immer wieder wieder eine Runde einlegen. Vor allem der neue Operationen-Modus sorgt für ein Spielgefühl, das ich derart intensiv noch nie erlebt habe. Wenn man sich über eine Stunde lang verbissen über mehrere Schlachtfelder kämpft, die zudem noch in einen historischen Kontext eingebettet werden, entsteht eine unheimlich starke Atmosphäre, die all das noch verstärkt, was die Serie schon früher so unterhaltsam machte. Dabei ist es mir auch mehr als recht, dass DICE bei Waffen, Technik und Pietät Fünfe gerade sein lässt und die Armeen mit massenhaft „moderner“ Kriegsmaschinerie ausstattet, die in derartigem Umfang damals noch gar nicht zur Verfügung stand. Das ist „Krieg spielen“ in seiner klassischen Form: Die unheimlich coolen frühen Panzer, Schusswaffen und fiesen Gagdets wie Flammenwerfer und Gasgranaten passen prima zu den abwechslungsreich designten Karten. Sicher, es gibt eine Reihe von Problemen, darunter nervende Scharfschützen im offenen Terrain sowie kleine technische Schwächen auf den Konsolen. Trotzdem sind die großen Schlachten derart mitreißend und vereinnahmend, dass Battlefield 1 ein ganz heißer Kandidat für mein Spiel des Jahres ist!