World of WarCraft: Legion: Überlebensratgeber zum Vorbereitungspatch für Battle for Azeroth

Blizzard Entertainment wird den Vorbereitungspatch für Battle for Azeroth (Version 8.0) am 18. Juli auf die europäischen Server von World of WarCraft: Legion aufspielen. Das Update umfasst viele der neuen oder überarbeiteten Spielsysteme der Erweiterung, die am 14. August 2018 erscheinen wird.