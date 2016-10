Video "Leviathans (Features)" zu Stellaris - 4Players.de

Das Besondere ist der Blick von hoch oben: nicht auf einzelne Planeten, sondern auf gesamte Imperien. Während der Ausbau zahlreicher Kolonien weitgehend automatisiert verläuft, stehen politische Zusammenhänge, Verträge und Verhandlungen im Vordergrund – und diese Dimension erfasst Stellaris ausgesprochen gut. Hinter dem Errichten von Botschaften, dem Ausrufen von Rivalen und dem Aufbau von Allianzen ist zwar allzu offensichtlich die Tabellenkalkulation erkennbar, weil abseits kleiner Portraits weder kurze Filme noch ein Blick ins Gesicht der Konkurrenten die vielen Texte auflockern. Das Aushandeln wirtschaftlicher oder diplomatischer Vorteile erschöpft sich zudem im Zurechtschieben benötigter Ressourcen, die Steuerung enthält kleine Stolpersteine und die Optionen zum individuellen Anpassen einer neuen Partie sind erschreckend überschaubar. Wer sich vom gemütlich fließenden Farbklecks seines expandierenden Reichs aber in Ruhe tragen lässt, beeinflusst in kleinen Geschichten das Schicksal mancher Wesen, die im Kampf um die Galaxie gar keine Rolle spielen. Man stellt ein ganzes Volk im Detail auf Forschung oder Wirtschaft ein, passt die eigene Flotte mit wenigen Handgriffen an die Schwächen des Gegners an, gliedert Vasallen an und manipuliert die Wahl des kommenden Regenten, um dessen Spezialitäten auszunutzen. Ein galaktischer Wurf ist Paradox mit diesem ersten Schritt in die unendlichen Weiten noch nicht gelungen – ein richtig guter allemal!