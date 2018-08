Video "Launch-Trailer" zu Divinity: Original Sin 2 - 4Players.de

Diese Definitive Edition hatte es schon auf dem PC in sich, denn die Larian Studios haben damit sehr viele Defizite beseitigt und nicht nur Bugs ausgemerzt, sondern auch die Balance sowie das Storytelling inklusive neuer Dialoge sowie Charaktere im letzten Drittel verbessert. Und auch was die Konsolen-Umsetzung betrifft, waren die Belgier unheimlich fleißig: Freut euch auf ein komfortables Erkunden, Kämpfen, Navigieren und vor allem Lesen, denn Steuerung, Menüs und Textanzeige wurden vorbildlich für PlayStation 4 und Xbox One angepasst. Zwar vermisst man den nur am PC verfügbaren Game-Master-Modus, aber ihr bekommt hier ein Fantays-Epos, das euch alleine oder kooperativ mit bis zu vier Leuten auf höchstem Niveau unterhalten kann: Eine Story mit religiösen Konflikten, interessante Charaktere, köstliche Dialoge und auch mal ernstere Töne treffen auf ein taktisches Kampfsystem, tolle Rätsel und Erkundungsreize sowie eine Vielfalt an magischen Effekten und physikalischen Kettenreaktionen. Auch wenn Wachen nicht immer auf Tote reagieren und es immer noch zu viel Beute, Rezepte & Co gibt, werdet ihr gerade mit dieser reiferen Defintive Edition über 80 Stunden einen Tick besser unterhalten als im September 2017 auf dem Rechner, weshalb wir Platin zücken. Hut ab, so müssen Rollenspiele auf die Konsole übertragen werden!