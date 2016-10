Video "Konsolen-Trailer" zu The Bug Butcher - 4Players.de

Für zwischendurch ist The Bug Butcher ein schöner Adrenalinrausch: Sobald man das das Vertilgungs-Arsenal und das Verhalten des putzig gezeichneten Ungeziefers ein wenig verinnerlicht hat, kommt ein spannender Spielfluss auf, in dem man die zerteilten Biester oft noch in der letzten Sekunde abräumt. Kombos, wuchtige Extrawaffen, Upgrades und andere moderne Errungenschaften befördern das Grundgerüst auf gelungene Weise in die heutige Zeit. Im Vergleich zu den Vorbildern oder aktuellen Arcade-Highlights mangelt auf Dauer aber an Abwechslung. Warum darf ich nur in schlichten Räumen antreten, die sich bis auf einige Hindernisse kaum ändern? Warum wird das Spiel nicht mit variantenreicheren Attacken von Bossen aufgelockert? Auf die Dauer wird das Dauerfeuer also ziemlich ermüdend, für ein paar Runden in der Pause oder im lokalen Koop eignet sich die blitzschnelle Action dagegen prima.