Video "PS4-Launch-Trailer" zu How to Survive 2 - 4Players.de

How to Survive 2 ist ein simples, auf Zombiegemetzel und Sammelwahn reduziertes Actionspiel.. Und es ist bedauerlich, dass viele Elemente vom Kampf bis hin zum Missionsdesign so oberflächlich bleiben.. Die Überlebensaspekte sind zumindest im Ansatz besser integriert als im Vorgänger, der Basisauf- und Ausbau fügt dem ohnehin breit gestreuten Handwerksmodell ein neues Element hinzu. Und mit vier Spielern lokal an einem PC oder mit bis zu 16 Spielern online kommt eine weitere Dynamik hinzu, die sich auch positiv auf den Spaß auswirkt. Denn während die Redundanz beim Missionsdesign sowie den meist gleich ablaufenden Kämpfen Solisten eher zu schaffen machen wird, kann man in der Gruppe eher mal ein Auge zudrücken. Dennoch bleibt das Potenzial von How to Survive 2 neben ähnlich gelagerten Titeln wie 7 Days to Die zu häufig ungenutzt.