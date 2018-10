Video "Die Welt in Pokémon GO" zu Pokémon GO - 4Players.de

So sehr mir der Wust an technischen Fehlern und die chronisch überlasteten Server auch auf die Nerven gingen: Irgendwie hat Pokémon GO es immer wieder geschafft, meinen Sammeltrieb zu wecken und mich doch wieder zum Weiterspielen zu motivieren. Die Minispiele beim Fangen und in den Kämpfen sind im Vergleich zu klassischen Pokémon-Titeln oder Spectrobes leider reichlich simpel gestrickt. Außerdem baut das Spiel insgesamt zu sehr auf langwierige Fleißarbeit. Und doch ist es eine faszinierende Art, seine Umgebung und andere Mitspieler kennenzulernen. Danach nimmt man mit vereinten Kräften ein paar Arenen ein oder diskutiert über die neuesten Funde, Kniffe beim Leveln und lustige Momente unterwegs. Vermutlich liegt es am Reiz des Neuen – weil noch kein anderes Spiel ein Erlebnis in dieser Form bieten konnte. Fast so, als hätte man gerade Radfahren gelernt und den alten Drahtesel der Schwester geschenkt bekommen: Er ist rostig, sieht peinlich aus, das Vorderrad eiert und das Treten ist dank kaputter Gangschaltung schrecklich mühsam – und doch macht es Spaß, auf diese neue Weise die Welt zu erkunden. Bleibt also zu hoffen, dass Nintendo oder jemand anderes die aus Ingress und Pokémon entliehenen Konzepte weiter ausbaut und ein richtig cooles, komplexeres und sauber laufendes Spiel daraus bastelt. Potenzial ist definitiv vorhanden!