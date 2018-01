Yakuza 6: The Song of Life: Minispiele

In Yakuza 6: The Song of Life wird es abseits der Hauptgeschichte reichlich Minispiele geben, um sich die Zeit in Kamurocho und Onomichi zu vertreiben. So wird man Baseball trainieren, Darts spielen, ein Katzen-Café managen oder mit Hostessen reden/flirten können.