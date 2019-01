Video "X Back Cover Erste zehn Minuten" zu Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue für PlayStation 4 - 4Players.de

Der ersten verhaltenen Skepsis zum Trotz hat Square Enix mit Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue nicht nur den Kandidaten für den bislang längsten Titel dieses Spielejahres, sondern auch ein interessantes Paket geschnürt, das den anderen HD-Remixes der Serie in nichts nachsteht. Allerdings wird Quereinsteigern dringend die Lektüre der erzählerischen Zusammenhänge empfohlen - oder aber die anderen Sammlungen, die Ende März nochmals gebündelt auf PS4 erscheinen. Angesichts der mechanisch gelungenen Umsetzung des 3DS-Titels Dream Drop Distance fragt man sich zwar, wieso in den anderen Sammlungen die DS-Titel nur in Videoform vorliegen, während der Sprung von einer mobilen auf eine aktuelle Konsolenplattform technisch eher bieder, aber dennoch stimmungsvoll bleibt. Doch zusammen mit der visuell opulenten Episode 0.2, die es tatsächlich schafft, sich erzählerisch zwischen Birth by Sleep sowie Dream Drop Distance zu mischen und gleichzeitig als Übergang zu Teil 3 fungiert sowie dem etwa einstündigen Film Unchained Chi Back Cover gibt es erzählerisch eines der interessantesten Kingdom-Hearts-Pakete. Vor allem der komplett mit der Unreal Engine 4 inszenierte CG-Streifen kann mit seinen Einblicken auf die Entstehung der Schlüsselschwert-Kriege einige Unklarheiten beseitigen, die sich durch andere Episoden ziehen. Und der Rest lebt von den gewohnt dynamischen Kämpfen und dem seit nunmehr 15 Jahren ungebrochen Reiz, den das Verbinden von Universen und Figuren von Disney mit denen von Square Enix ausübt.