Video "World Championship Trailer" zu The King of Fighters 14 für PlayStation 4 - 4Players.de

Der vor allem auf der PS4 Fahrt aufnehmende Prügelspielzug kann nach Street Fighter 5 und Guilty Gear Xrd einen weiteren Fahrgast begrüßen. Hinsichtlich der visuellen Umsetzung bin ich zwar enttäuscht, dass man sich von den 2D-Sprites verabschiedet und Polygon-Figuren zugewandt hat. Die ehrwürdige Serie verliert dadurch ein wenig ihrer Identität und gerät gegenüber der Konkurrenz stilistisch ins Hintertreffen. Was umso ärgerlicher ist, da die gut 50 Figuren zwar richtig gut animiert sind, aber auch in der letzten Konsolengeneration gut aufgehoben wären. Hintergründe und vor allem Effekte sind allerdings auf einem zeitgemäßen Niveau. Doch viel wichtiger: Kampfmechanisch gibt sich King of Fighters 14 keine Blöße. Vor allem die Teamauseinandersetzungen mit ihren tausenden möglichen Charakter-Kombinationen sorgen für abwechslungsreiche Kämpfe, die auch von der akkuraten Steuerung und der punktgenauen Kollisionsabfrage profitieren. Schade ist allerdings, dass die Modi nur Varianten bekannter Standard-Kost bieten, aber online immerhin Team-Duelle erlauben, bei denen jede Figur von einem Spieler gesteuert wird, während die Geschichte nicht über das übliche Niveau hinaus kommt, das auch von Titeln wie Dead or Alive oder Tekken geprägt wird. Dennoch ist King of Fighters 14 eine durch die Bank gelungene Ergänzung der Prügel-Bibliothek.