For The King: Early Access Trailer

IronOak Games hat mit Curve Digital einen Publisher für For the King gefunden. For the King ist ein strategisches Rollenspiel, das Tabletop-, JRPG- und Rogue-like-Elemente vermischt. Das Spiel befindet sich seit einem Jahr in der Early-Access-Phase bei Steam und wird Anfang April 2018 für PC als Vollversion erscheinen.