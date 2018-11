Video "Switch: Spielszenen-Teaser" zu Horizon Chase Turbo - 4Players.de

Wenn man in tiefroter Dämmerung startet, um bald einem weißen Vollmond entgegenzurasen, durch das bunt geschmückte Salvador oder schneeweißen Winter rauscht, dann trifft Horizon Chase Turbo die verklärte Romantik klassischer Rennspiele wunderbar auf den Punkt. Viele Streckenelemente wirken zwar wie standardisierte Versatzstücke eines Baukastens, was sie vor allem spielerisch entwertet, doch in den kurzen Herausforderungen eines solchen Arcade-Racers ist das gerade noch verschmerzbar. Im Gegenzug quetscht man sich elegant durch enge Kurven und an Kontrahenten vorbei, vermisst zwar analoges Gasgeben und Bremsen, genießt dafür aber den Drive der schwungvollen Wohlfühl-Musik. Mit dem Handyspiel kann ich noch immer nichts anfangen – ich hab’s ein weiteres Mal vergeblich versucht. Auf PC und PS4 kann ich mich aber kaum davon loseisen!