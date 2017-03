Video "Video-Test" zu Styx: Shards of Darkness - 4Players.de

Ich liebe diesen zynischen Goblin. Wann wird man nach dem Tod in einem Videospiel so herrlich runtergemacht? Das letzte Mal habe ich so einen Anschiss bei der Bundeswehr bekommen. Und Recht hat er: Wir sind doch alle vom digitalen Komfort verweichlichte Jammerlappen! Aber nicht nur seine Sprüche sind klasse, vor allem das Leveldesign ist der König dieses Schleich-Abenteuers: Styx: Shards of Darkness besticht mit einer offenen Architektur, die den Vorgänger nochmal übertrumpft und innerhalb des Genres ihresgleichen sucht - kein Thief , kein Deus Ex und kein Dishonored können da mithalten. Und es gibt in den wunderbar verwinkelten Arealen fast ebenso viele Möglichkeiten, sein Ziel zu erreichen oder sich zu verstecken, wie sein Ziel hinterhältig auszuschalten. Und diesmal kann man jede Mission kooperativ meistern! Diese spielerische Freiheit muss man einfach loben, zumal auch das Figurenverhalten überzeugt. Allerdings stagniert das Abenteuer hinsichtlich der Automatismen und Entwicklung: Man kann Türen nicht schließen, löst nur recht simple Rätsel, wirft unrealistisch weit Sand sowie tödliche Pfeile und fühlt sich zu früh mächtig. Das führt dazu, dass die Entwicklung der Fähigkeiten sowie das Sammeln von Erfahrungspunkten an Reiz verliert. Auch das Horten der überall offen verteilten Zutaten wirkt lieblos - warum hat man das nicht in Kisten versteckt und mit Schlossknack-Minispiel erschwert? Aber Cyanide inszeniert trotzdem ein angenehm anspruchsvolles Abenteuer, das mich Stunde um Stunde mehr fordert, wenn Styx auf stärkere Feinde und kniffligere Situationen trifft. Unterm Strich ist die Präsentation deutlich reifer, die Charaktere sind interessanter und selbst wenn die Story selbst nicht begeistert, gibt es doch einige böse Überraschungen für den fiesen kleinen Dieb. Wer Stealth-Action alter Schule in einer erwachsenen Fantasywelt à la The Witcher 3 sucht, wird hier richtig gut unterhalten!