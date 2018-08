Video "August 2018-Update" zu Gran Turismo Sport - 4Players.de

Gran Turismo Sport ist das iRacing für die PS4! Ich hatte bei kompetitiven Online-Rennen an einer Konsole selten so viel Spaß und Spannung hinter dem Steuer wie hier. Verantwortlich dafür ist in erster Linie das Einstufungssystem für die Spieler, das nicht nur deren fahrerische Fähigkeiten, sondern auch den Sportsgeist bzw. faires Verhalten berücksichtigt und entsprechend belohnt. Doch auch die Fahrphysik weiß mit einem nachvollziehbaren Verhalten der Boliden zu überzeugen, präsentiert sich gleichzeitig aber zugänglicher als Simulationen vom Schlag eines Project Cars 2 oder Assetto Corsa und macht sowohl mit Controller als auch Lenkrad eine sehr gute Figur. Den großartigen Ausflügen auf die Online-Pisten, die mit dem Start der offiziellen Meisterschaften noch mehr an Schwung gewinnen dürften, stehen die mageren Inhalte für Offline-Fahrer gegenüber: Zwar gibt es im Rahmen der Kampagne zahlreiche kleine Herausforderungen und man genießt für das Aufsetzen von Rennen gegen angenehme KI-Fahrer enorm viele Freiheiten, doch ist dies kein Ersatz für den klassischen GT Modus mit seinen Cups und Tuning-Optionen. Enttäuschend fallen auch die lieblose VR-Tour und die Rennen am geteilten Bildschirm aus. Das größte Problem von GT Sport ist aber der Mangel an Inhalten: Mit dem zusammengestauchten Fuhrpark kann ich mich ja noch anfreunden, obwohl ich mir ein etwas breiter angelegtes Spektrum bei den Fahrzeugen gewünscht hätte. Immerhin gibt es jetzt nur noch aufwändig gestaltete Premium-Modelle, die nicht nur fantastisch aussehen, sondern endlich auch vernünftig klingen und sich damit prima in die ansehnlichen Kulissen mit ihrer grandiosen Beleuchtung einfügen. Das Streckenangebot fällt mir aber zu mau aus und lässt vor allem mehr reale Rennkurse vermissen. Angesichts des überwältigenden Foto-Modus und den aufwändigen Recherchen für das Museum stellt man sich unweigerlich die Frage, ob Polyphony die Zeit nicht besser in die Entwicklung weiterer Pisten und Offline-Modi investiert hätte. Und so sehr ich die Foto-Werkzeuge und die atemberaubenden Ergebnisse von Scapes oder Zusätze wie den Design-Editor auch zu schätzen weiß: Mehr Fahrzeuge und vor allem mehr Strecken wären mir lieber gewesen!