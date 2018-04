gilles de rais+ schrieb am 23.04.2018 um 20:04 Uhr

Also es tut mir Leid. Aber Statements, wie man sie in diesem Interview vorgesetzt bekommt, bekommt man in besserer inhaltlicher Qualität, wenn man nur regelmäßig Deutschlandfunk hört. Alles Gesagte, sind Thesen, die jedem kommen, sofern man sich nur halbwegs für das Thema interessiert. KIs als Service? Ehrlich? Für jemanden, der in der Automobilindustrie arbeitet, ist das nun kein sehr visionärer Gedanke. Autos werden dort wohl auch bald nur noch in Vollausstattung angeboten. Sie brauchen kein Navi? Fein! Ziehen wir von der monatlichen Servicepauschale ab.

?KIs werden nicht so denken wie wir!? Ernsthaft? Also ich gehe wieder Dan Simmons lesen. Der versetzt mich gedanklich auch in seinen neueren Werken noch in Erstaunen. Und für die meisten Erklärungen hinsichtlich von Androiden kann man auch heute noch getrost auf PKD zurückgreifen.

Mag ja sein, dass die beiden Herren tatsächlich Experten auf dem Gebiet sind. Das kommt hier aber leider kein bisschen rüber. Vielmehr wirkt es, als hätten sie ein Wenig von den beiden genannten Autoren abgeschaut, ohne auch nur den Hauch einer Eigenleistung mit in die Diskussion zu tragen.