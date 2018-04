Yoku's Island Express



Loading Loading 3:17 Min.

Entwickler-Vorstellung

Yoku's Island Express, die eigenwillige Mischung aus Jump'n'Run und Flipper in einer offenen Spielwelt, wird am 29. Mai 2018 für PC, PlayStation 4, Switch und Xbox One erscheinen. Der Preis für die digitale…

22.04.2018

Views: 351