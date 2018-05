ChrisJumper schrieb am 23.05.2018 um 20:51 Uhr

Ah ich mag die gerne. Zum einen weil ich mich wie bei manchen Filmen einfach neugierig bin wie es weiter geht. Zum anderen wenn ich jemanden beim Spielen beobachten kann und bemerke das ich so ein Spiel anders gespielt hab.

Doch generell kann ich in diesen Spielen immer recht gut versinken und erlebe eine Art Tiefen-Entspannung, fast wie beim Yoga. Die einzelnen Szenen und Darstellungen sprechen mich dann Teilweise auch so an das mir auch schon mal nur das Artdesign in aller ruhe anschaue. Das war besonders bei Life is Strange als auch bei WREF der Fall.

Leider sind die Quick-Time Effekts dann wieder etwas störend. Ich finde auch schade das der Spiele Anfangs nicht einfach wählen kann ob er Rätsel drin haben mag oder Quick Time Events... die ruhige Situationen aufbrechen.

Doch im Grunde weiß man in so einem Spiel wann eine Action-Passage kommt und wann man Zeit und ruhe hat sich etwas anzuschauen.

HR hat mir nicht ganz so gut gefallen, da fand ich BTS schon interessanter, auch wenn man es nicht mehrmals spielen konnte, was mich dann doch enttäuschte weil es alles in allem dann viel Geld für ein kurzes Spiel war. Fast wie bei einem COD. Bei Detroid hoffe ich auf einen guten Mittelweg. Es sieht ja so aus als würde es richtige Dialog-Rätsel geben.

Richtig integriert finde ich Quick Time Events auch nicht mehr so störend muss ich sagen. Seit The Last of Us, Uncharted oder dem Tomb Raider Reboot komme ich damit klar...