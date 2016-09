In Valkyria: Azure Revolution übernimmt man die Rolle von Amleth, einem jungen Kommandeur der Anti-Valkyria-Elite-Einheiten in Jutland. Grundlegend wird der Spielablauf so aussehen, dass man sich in der Basis auf die Mission vorbereitet, dann das Schlachtfeld betritt, die Einsatzziele angeht und abschließend wieder zur Basis zurückkehrt (vergleichbar mit einem Dungeon).