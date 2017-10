Video "Launch-Trailer (PC)" zu Sword Art Online: Hollow Realization - 4Players.de

In Sword Art Online: Hollow Realization nehmen Kirito, Asuna und Co. am Betatest eines neuen VR-Online-Rollenspiels teil, der gewaltig aus dem Ruder zu laufen droht. Statt um Verbindungsprobleme, Spielabstürze und andere technische Schwierigkeiten geht es hier jedoch um Charaktere mit rätselhaftem Eigenleben, digitalen Drogenmissbrauch und das drohende Ende der gesamten VR-Technologie aufgrund gravierender Sicherheitsmängel. Während man die Anime-Truppe durch ein turbulentes Abenteuer innerhalb eines fiktiven Online-Spiels begleitet, gilt es nicht nur Kämpfe und Quests zu bestreiten sowie echte und virtuelle Freundschaften zu pflegen, sondern auch brisante Geheimnisse zu lüften und eine drohende Katastrophe zu verhindern. Die Technik mag etwas holprig, der Mehrspielermodus dürftig, der Charaktereditor sinnlos sein, aber das vorgegaukelte MMO-Ambiente ist stimmig, das Szenario interessant und das Anime-Flair gelungen. Wer Online-Rollenspiele an sich mag, aber den damit verbundenen Zeit- und Kostenaufwand scheut, kann hier in aller Ruhe Held, Teamkamerad und Herzensbrecher sein, ohne irgendwelche Verpflichtungen einzugehen.