PlayStation Now, der Spiele-Streming-Dienst von Sony, wird im November 2018 mit zehn Titel erweitert. Neben Mafia 3 und Steep ergänzen Vikings - Wolves of Midgard, Costume Quest 2, 100ft Robot Golf, Torment: Tides of Numenera, Die Zwerge (The Dwarves), Baja: Edge of Control HD, Destroy All Humans! und Battle Chasers: Nightwar das Aufgebot.