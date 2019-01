PlayStation Now, der Spiele-Streming-Dienst von Sony, ist mit neuen Spielen ergänzt worden. Das Januar-2019-Update umfasst zehn weitere Titel. Mit dabei sind Metro 2033 Redux, Prey, Dirt 4, Styx: Shards Of Darkness, Victor Vran: Overkill Edition, Chess Ultra, Locoroco Remastered, Lock's Quest, Ironcast und The Town of Light.