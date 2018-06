Sea of Solitude : E3-Trailer 2018

In dem vom Autorin Geppert als Mischung aus Ghibli und Silent Hill beschriebenen Adventure begleitet man die aus Einsamkeit zu einem Monster gewordene Protagonistin Kay auf einer Reise durch versunkene Ruinen, in denen sie auch auf andere zu Monstern gewordene Menschen trifft und mehr über die damit verbundenen Gründe herausfinden will.