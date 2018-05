Conan Exiles verlässt heute den Early Access und startet auf PC, PlayStation 4 und Xbox One. Um 13 Uhr sollen die Wartungsarbeiten an den offiziellen Funcom-Servern abgeschlossen sein. Mit der Veröffentlichung hat die Welt von Conan Exiles ihre Größe mehr als verdoppelt und umfasst nun nicht mehr nur Wüsten oder eisige Gipfel, sondern erstreckt sich bis tief in die Sümpfe.